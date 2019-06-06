為炫耀急救技術打針致病人心臟病發　德護士85項謀殺罪成 (20:15)

赫格爾是德國二戰後殺人最多的連環殺手，此案被認為是德國戰後最嚴重謀殺案件。他2000年至2005年間，在北部城市代爾門霍斯特（Delmenhorst）及奧登堡（Oldenburg）任職護士時，向病人注射致命劑量的心臟藥物，再施展「救人技術」。

一名前同事稱，赫格爾被稱為「急救蘭保」（resuscitation Rambo），當病人需要急救時，他會將所有人推到一旁，自己急救。他2005年被揭發罪行，2008年因企圖謀殺被判囚7年，但其他懷疑受害人的家屬要求當局進一步調查。2015年赫格爾面對第二次受審，他因兩項謀殺及兩項企圖謀殺，被判囚終身，但他在該審訊中承認殺死多達30人。當局於是擴大調查，掘出130具已埋葬的病人屍體蒐證據，醫院紀錄亦顯示，每當赫格爾當值時，病人死亡率及需要急救個案倍增。

早已在服刑的赫格爾去年10月起接受第三度審訊，被控100項謀殺罪，但最後被裁定85項謀殺罪成。德國法律規定，判處終身監禁者通常可以在服刑15年後申請假釋，但如果法官判定犯罪情節特別嚴重，則可以無限推遲假釋。法院昨日宣判時認定此案情節極其嚴重，「突破了所有底線」。主審法官比爾曼（Sebastian Buehrmann）昨表示，對赫格爾的行為「難以理解」，批評相關醫院職員對赫格爾所為「集體失憶」。赫格爾周三在最後一天聆訊中，請求受害者家屬原諒他的「可怕行為」。

（BBC/法新社）

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