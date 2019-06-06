學者研究出人類能量消耗極限 (19:16)

學者在2015年與「Race Across the USA」（橫跨美國）項目合作研究，跑手要在140天內從加州跑步到首都華盛頓，全程約4956公里，一星期要跑6次馬拉松。學者會記錄跑手在跑步前後的靜止代謝率（RMR），即人們在放鬆的情况下身體消耗卡路里的情况。

學者又分析其他運動，以比較運動種類、長短和能量消耗的關係。研究發現，跑手跑一次普通馬拉松時，卡路里消耗是RMR的15.6倍；參加為期23日的環法單車賽的選手，卡路里消耗是RMR的4.9倍。這顯示不同運動性質，消耗能量的模式也不同。專家形容，孕婦是「耐力專家」，指她們懷孕期間的能量消耗是RMR的2.2倍。不過，若要長時間維持，則是「橫跨美國」超長程馬拉松的2.5倍於RMR那種模式，因為倘長時期每日消耗多於這種能量水平，人的消化系統將無法分解、吸收和製造出足夠卡路里。

研究周三（5日）發表於《科學進展》（Science Advances）。

（BBC/Popular Science）

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