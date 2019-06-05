澳洲警方連續兩日搜查傳媒　被轟打壓新聞自由 (22:30)

多名澳洲警察在ABC總部檢查公司電郵系統，複製資料到硬碟後帶走。警方表示行動已獲法院授權。該搜查令針對ABC記者奧克（Dan Oakes）、克拉克（Sam Clark）及新聞總監莫里斯（Gaven Morris）。

ABC指出，警方是針對該公司2017年名為《阿富汗檔案》（The Afghan Files）的偵查報道。報道根據數百頁國防機密文件，揭露派駐阿富汗的澳洲特種部隊在2009至2013年執行剿滅武裝分子期間，造成平民死亡，當中包括兒童。ABC強調會支持記者，繼續無畏無懼報道國家安全及情報等新聞，滿足公眾需求和保護消息來源。

警方昨日（4日）搜查澳洲新聞集團記者斯梅瑟斯特（Annika Smethurst）在坎培拉市郊的寓所。她去年報道澳洲政府考慮讓情報部門監控國民的電郵、短訊和銀行戶口。斯梅瑟斯特被指涉及發布機密資料，危害國家安全。

傳媒工會譴責澳洲當局搜查記者，粗暴踐踏新聞自由和削弱公眾知情權。

澳洲總理莫里森在英國回應此事，表示澳洲重視新聞自由，強調政府為保護國家安全，對使用機密資料有明確規定，每個人都必須遵守。

（BBC/ABC/法新社）

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