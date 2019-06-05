共同社：中日政府擬簽熊貓繁育合作備忘錄 (22:53)

共同社指出，若再有大熊貓租借成功，候選接納方將為仙台市八木山動物公園、神戶市立王子動物園等。消息人士亦透露，有關備忘錄將圍繞大熊貓的繁育研究，推進日本外務省、環境省及中國國家林業和草原局的合作，內容包括現時日本所租借的大熊貓若有生病等問題，兩國相關機構將攜手應對。

日本目前共飼養10隻從中國租借的大熊貓及其後代，當中3隻在東京都的上野動物園、6隻在和歌山縣的「冒險世界」，以及有1隻在神戶市立王子動物園。

日本東京都知事小池百合子上周五（5月31日）宣布，其中一隻在上野動物園出生的大熊貓「香香」，按中日協議原定在6月滿兩歲要歸還予中國，但經雙方磋商，中方同意延長「香香」的歸還日期延至2020年底。

2011年，中日兩國曾在首腦會談上就租借大熊貓達成共識，但其後因日本把釣魚島（日本稱尖閣諸島）國有化等影響令合作中斷。直至去年10月，日本首相安倍晉三訪華期間，與中國國務院總理李克強會談時就中日推進新大熊貓租借磋商達成一致。

（共同社／新華社）

其他報道：草地貪夜蛾蔓延18省 農業部推薦應急農藥

其他報道：特技人湖南逾百米高空鋼線踩單車【短片】