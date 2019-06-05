蘇丹鎮壓和平示威傳逾60死　聯國秘書長譴責 (14:35)

目擊者指民兵肆意強姦 毆醫護威脅勿救人

反對派自4月6日起在首都喀土穆的軍隊總部外一個廣場舉行和平靜坐，爭取民主，但周一遭政府軍實彈清場，造成數百死傷。《衛報》報道，社交網站流傳片段顯示，參與鎮壓的民兵「快速支援部隊」，在街上開槍和毆打手無寸鐵者，亦有民兵強姦婦女，最少一宗發生在現場附近一家醫院，其他就在民兵驅散逮捕示威者的地區。人權觀察組織非洲區副總監亨利（Jehanne Henry）說，性侵報告可信，但確實規模仍未清楚。

目擊者稱，快速支援部隊闖入救治示威者的醫院和診所，毆打醫護人員和志願者，並大肆搜掠和破壞設施，警告他們不要救治傷者，否則會遭到報復。

聯合國秘書長古特雷斯譴責蘇丹政府使用過分武力，歐洲8國亦發表聯合聲明譴責，又呼籲和平權力轉移到文人政府。不過，聯合國安理會有關譴責蘇丹殺害平民的動議，周二（4日）遭中國和俄羅斯阻撓。

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