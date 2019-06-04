網紅牙膏夾餅戲弄露宿者　判囚15月禁用YouTube五年 (17:32)

譯音任康華（Kanghua Ren）的21歲青年生於中國，以網名「ReSet」設立了兩條YouTube頻道掙取廣告費，各吸引逾120萬及26萬訂閱及追蹤者。案情指出，2017年19歲的任康華接受一名訂戶提出的挑戰，在YouTube頻道播放一段惡作劇片段，顯示他炮製用牙膏取代原有糖心的Oreo夾心餅，然後在巴塞隆拿街頭，假裝好意附上一張20歐元（約176港元）鈔票給一名羅馬尼亞裔男性露宿者吃，致對方嘔吐。任康華在片尾取笑說﹕「這幫到他清潔牙齒。我不認為他窮了後有刷過牙。」

該片引起猛烈批評，數日後被下架。頻道更新另一段再給同一露宿者多一張20歐元鈔票的新影片，以及給受害人女兒300歐元（約2650港元），希望換取對方不作起訴。不過任康華在新片中似乎未有悔意，說「要是我對普通人這樣做，無人會多說一句，但因為他是乞丐，大家就投訴」。

巴塞隆拿的法官稱，惡搞片段為「明顯羞辱行為」，不是單一行為；被告傾向欺負弱者，判任康華入獄15個月、禁止擁有YouTube等社交媒體帳號5年，另賠償受害人2萬歐元。任康華在判決後的周日（2日），透過其頻道發表簡單聲明，指出勿相信報章所述，雖然報道不是完全錯，但在是次案件中予他負面形象。

（今日美國報／亞洲新聞頻道）

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