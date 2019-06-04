美國擬向四大IT巨擘展開反壟斷調查 (17:08)

《華爾街日報》及《紐約時報》等傳媒周一報道，司法部和FTC已達成協議，前者有權對Google和蘋果展開任何潛在的反壟斷調查，FTC則有權審視fb和亞馬遜。報道引述消息人士稱，Google與fb似乎最有可能被這兩部門調查。與此同時，眾議院司法委員會周一宣布調查數碼市場競爭狀况，包括會舉行多場聽證會，傳召科技公司高層作證，並會要求這些公司提供內部資料，調查也會審視目前的反壟斷法及執法行動是否跟得上科技變革的步伐。委員會已通知蘋果、Google、fb及亞馬遜有關調查，一旦發現任何不當行為，議員們會施壓司法部和FTC徹查。

受報道影響，美國大型科技股周一普遍下跌，外傳最有可能被調查的fb和Google的母公司Alphabet，股價分別下挫逾7.5%和6.1%，亞馬遜跌4.6%，連剛宣布推出新iOS打擊私隱外泄問題的蘋果也下挫1%。

（華爾街日報/紐約時報）

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