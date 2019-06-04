蘋果推出第13代iOS　強化隱私功能 (16:10)

美國蘋果公司周一（3日）起一連5天舉行開發者大會（WWDC），宣布推出第13代iOS作業系統，加強私隱功能。其中一個功能是「Sign in with Apple」，由系統自動產生一個臨時電郵地址給用戶註冊App或網站，以避免個人資料被取用。
WWDC今年邁入第30年，與會者來自86個國家與地區，合計超過5000人。今年的WWDC花了兩個多小時發表不同平台的新作業系統。蘋果總裁庫克（Tim Cook）表示，iOS 13的Face ID臉部辨識解鎖速度將較舊版快30%、下載應用程式容量縮小50%、應用載入時間快兩倍。iOS 13的一大亮點是強化私隱與安全性。例如用戶可以只向單一App分享地理位置，下次若App需要再取得用戶的地理位置，就要重新獲得用戶允許。
現時用戶在登入部分新程式時須提供電郵地址，甚至要透過facebook及Google帳號註冊，令私隱容易被利用。iOS 13新增的「Sign in with Apple」功能，用戶透過Face ID或Touch ID登入後，可選擇真實的電子郵件信箱或選擇隱藏；如選擇隱藏，系統會隨機組成一個電郵地址，讓用戶避免將資料雙手奉上給其他平台追蹤。
至於問世已18年的iTunes，蘋果周一宣布會將它拆解成音樂、電視、Podcasts等3個Apps。