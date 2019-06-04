蘋果推出第13代iOS　強化隱私功能 (16:10)

WWDC今年邁入第30年，與會者來自86個國家與地區，合計超過5000人。今年的WWDC花了兩個多小時發表不同平台的新作業系統。蘋果總裁庫克（Tim Cook）表示，iOS 13的Face ID臉部辨識解鎖速度將較舊版快30%、下載應用程式容量縮小50%、應用載入時間快兩倍。iOS 13的一大亮點是強化私隱與安全性。例如用戶可以只向單一App分享地理位置，下次若App需要再取得用戶的地理位置，就要重新獲得用戶允許。

現時用戶在登入部分新程式時須提供電郵地址，甚至要透過facebook及Google帳號註冊，令私隱容易被利用。iOS 13新增的「Sign in with Apple」功能，用戶透過Face ID或Touch ID登入後，可選擇真實的電子郵件信箱或選擇隱藏；如選擇隱藏，系統會隨機組成一個電郵地址，讓用戶避免將資料雙手奉上給其他平台追蹤。

至於問世已18年的iTunes，蘋果周一宣布會將它拆解成音樂、電視、Podcasts等3個Apps。

（路透社/中央社）

【特朗普訪英．多圖】白金漢宮設國宴歡迎 會場外示威不絕

其他報道：巴西出現非典型瘋牛症 對華牛肉出口暫停

其他報道：【六四30年】蓬佩奧：八九學運為英雄事蹟 促北京釋放政治犯