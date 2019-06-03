【六四30年】3艘中國軍艦六四前夕訪澳惹關注　莫里森：過分解讀 (16:41)

法新社報道，3艘軍艦分別是「崑崙山」號船塢登陸艦、「駱馬湖」號綜合補給艦，以及「許昌」號導彈護衛艦，總共有700名官兵，將停泊在花園島（Garden Island）的澳洲皇家海軍港口，為期4天。莫里森表示，澳洲軍艦之前曾到訪中國，今次中國軍艦抵澳屬於「互訪」。他說：「中國軍艦在中東地區完成打擊販毒任務後回程，這展示出我們的關係。」

中國艦隊到訪惹來熱議。澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡爾夫（Rory Medcalf）指出，中國海軍到訪澳洲，通常是單獨一艘護衛艦，而不會是一組艦隊，悉尼亦非中國軍艦回程時方便的中途站，「像是認真展示派到南太平洋的軍力」。

此外，澳洲傳媒報道，一星期前有中國軍艦在南中國海跟隨澳洲海軍軍艦，又有澳洲直升機被激光照射。今次軍艦在中國六四事件30年前夕到訪，惹起外界關注。不過，莫里森則認為，針對中方軍艦今次到訪澳洲的時機，或被過分解讀。

（澳洲廣播公司／法新社）

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