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申請美國簽證須交社交媒體帳戶資料　料1470萬人受影響 (16:20)

美國國務院昨日（1日）實施新簽證規定，要求差不多所有申請美國簽證者，提交過去5年使用的社交媒體帳戶名稱、電郵地址及電話號碼等資料，以加強對外國人的入境審查。當局估計，新措施每年將影響1470萬人。

美國國務院發言人表示，當局已更新了移民及非移民的簽證申請表格，美國簽證申請人須於DS160申請表上，填寫過去5年使用的社交媒體帳戶名稱、電郵地址及電話號碼，並要附上有關網站連結。

此外，當局亦要求申請人提供使用超過5年的電話號碼、電郵地址、國際旅行，以及驅逐出境紀錄等。

新表格允許申請人填寫「不使用社交媒體」，但如被查出有隱瞞，或所提交的資料被查出失實，申請人必須承擔「嚴重後果」，包括遭到「拒簽」。

據了解，申請人須提交的社交媒體資料，除了包括美國的facebook、Google+、Instagram和LinkedIn，亦有內地流行的豆瓣、QQ空間、新浪微博、騰訊微博和優酷，俄羅斯的VK，比利時的Twoo，以及拉脫維亞的Ask.fm等。

美國國務院表示，國家安全是處理簽證申請時首要考慮的因素，新規定將加強審查每一名可能前往美國的遊客和移民，從而保護美國公民，不過同時也支持外國人到美國合法旅遊。

美國過去只要求需接受額外審查的簽證申請人，如曾到過遭恐怖分子控制地區的人提供這些資料。根據「聯邦公報」（Federal Register），有關新措施由美國總統特朗普在2018年3月首次提出，並於今年6月起正式生效。

中國駐美大使館今日（2日）表示，美國政府開始要求美國簽證申請人提供社交媒體賬戶資料，提醒赴美中國公民在申請簽證時需遵守相關法律，包括如實填寫前往美國的目的，及提供所需的申請資料。

（綜合報道）

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