馬德里市中心低排放區政策將放寬　環團憂嚴重影響民眾健康 (18:55)

人民黨在上周日（5月26日）地方選舉後，以第二大黨身分與其他偏右政黨籌組聯合政府。人民黨的馬德里自治區主席人選迪亞斯（Isabel Díaz Ayuso）在競選活動中曾表示：「交通擠塞並非令人享受的因素，但這是我們城市的身分標誌，顯示街頭一直充滿生氣」，又形容「塞車是馬德里生活一部分」。

同一政黨的馬德里市長人選阿爾梅達（José Luis Martínez-Almeida）明言，上任後首項工作將會是處理低排放區政策，包括放寬限制地區及允許貨車進入等。他認為有其他方式更有效對抗氣候變化，例如為市民提供補貼購買低排放汽車。將加入政府的極右「聲音黨」，亦表明低排放區「即將完結」。

為了遏止空氣污染及為行人騰出更多空間，馬德里去年11月起推行「馬德里中心」（Madrid Central）低排放區政策，只容許零排放汽車及公共交通工具等進入市中心地帶，覆蓋面積逾470公頃。今年3月發表的報告顯示，有關措施實行1個月後，馬德里市中心的氮氧化物及二氧化碳水平分別下降了38%及14%。

（衛報／國家報）

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