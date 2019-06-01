【非洲豬瘟】朝鮮爆非洲豬瘟　韓邊境劃特別防控區　倡韓朝合力防疫 (18:10)

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韓國特別防控區包括京畿道的江華郡、甕津郡、金浦市、坡州市和漣川郡，以及江原道的鐵原郡、華川郡、楊口郡、麟蹄郡和高城郡。防控區的主要公路將設置防疫站和消毒點，當局將在本月7日前，為區內所有豬場的豬驗血檢查是否感染非洲豬瘟；養豬戶及屠場需緊急消毒，韓朝出入境事務所的人員和車輛亦將加強消毒。韓國農林畜產食品部同時考慮，若朝鮮非洲豬瘟疫情蔓延到毗鄰韓國的地區，將在陳控局內設立中央屠宰處，並向養豬戶發禁運令。

韓國統一部表示，昨日已透過韓朝聯絡辦公室，向朝鮮建議合作防止非洲豬瘟疫情擴散，朝鮮稱內部研究後會回覆。韓聯社報道，韓國自2月越南「特金會」後，已多次向朝鮮提議合力防疫，但一直未獲回應。

韓國總理李洛淵今日（1日）則視察軍隊及一個豬場，檢視防疫措施。

朝鮮慈江道雩時郡一個農場5月25日確診國內首宗非洲豬瘟，農場自5月23日起有77隻豬死亡，當局另撲殺22隻豬，並封鎖周邊地區，規管出入和消毒。朝鮮《勞動新聞》昨刊出多篇非洲豬瘟相關報道，指出非洲豬瘟「傳染性高且非常危險」，但未有報道國內爆發非洲豬瘟。

（韓聯社）

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