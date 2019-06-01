美國弗吉尼亞州槍擊案　至少13死包括槍手 (18:16)

警方稱，疑犯為40歲註冊工程師DeWayne Craddock，於公共事務部門工作，過去幾年曾負責當地多個道路工程，疑不滿被解僱而犯案，確切犯案動機有待調查。

弗吉尼亞灘警局局長James Cervera表示，疑犯當時手持一把裝有滅聲器及加大了彈匣的點45口徑手槍，並對市政大樓前一架車輛內的民眾開了第一槍，隨後再進入大樓逐層向人群掃射。疑犯最終被警員擊斃，送院後宣告死亡。

疑犯的鄰居Cassetty Howerin表示，平日白天時很少見到疑犯出入，並甚少有對話，一年內大概只傾談了3次。

白宮表示，總統特朗普已聽取官員匯報事件，並會繼續監察情況。

【08:33】美國弗吉尼亞州的弗吉尼亞灘（Virginia Beach）市中心周五（5月31日）發生槍擊案，一名持槍歹徒在弗吉尼亞灘市政大樓開槍，造成至少12人死，包括槍手；6人受傷。

警方稱，槍手是一名長期在公共設施工作的僱員，他在當地下午4時左右闖入弗吉尼亞灘市政大樓，向人群亂槍掃射，其後與警員駁火，之後中彈死亡；一名穿着避彈衣的警員中彈受傷。警方稱，暫未知槍手是吞槍自盡或被警員擊斃。

弗吉尼亞灘市長 Bobby Dwyer 形容，這是當地歷史上最慘痛的一天。

弗吉尼亞灘位於美國東岸，是大西洋濱海渡假勝地，也是弗吉尼亞州人口最多的城市，距華盛頓東南約320公里。

（綜合報道）

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