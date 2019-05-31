植入自閉症患者糞便樣本　實驗鼠體出現自閉徵狀 (18:08)

今次研究由微生物學者馬茲曼尼安（Sarkis Mazmanian）帶領進行。研究人員將一定分量的自閉症兒童糞便，經導管放進實驗鼠的胃中，檢測確定當中的微生物已「聚居」在腸道，再記錄牠們的社交行為，以及牠們有多頻繁地在籠中把波子埋進木碎裏，又用儀器偷聽牠們的溝通。學者同時將非自閉症患者的糞便植入另一批老鼠作為對照組。

被植入自閉症患者糞便的老鼠，無論是互相扭打、推擠和嗅聞，以及發出叫聲的情况都較對照組老鼠少。對照組老鼠埋下一或兩粒波子後會走掉，體內有自閉症患者微生物的老鼠會一直埋波子，顯示出自閉人類重複行為的模式。

學者稱，有植入自閉症患者微生物的老鼠，其腦部基因出現變化，體內部分代謝物水平降低，特別是牛磺酸（taurine）和5-氨基戊酸（5AV）兩種物質。學者其後為老鼠提供這兩種物質後，自閉情况就得到改善。

馬茲曼尼安稱，他們找到令老鼠有自閉行為的相關微生物及其產物，但未能確定它們是否會對人類有相同影響。研究報告周四（30日）在科學期刊《細胞》（Cell）刊登。

（衛報）

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