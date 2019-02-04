全球最輕女嬰出生僅重245克　醫生曾料只有1小時生命【短片】 (17:56)

院方職員暱稱為薩比（Saybie）的女嬰去年12月在聖迭戈夏普瑪麗柏奇婦幼醫院（Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns）出生，當時只有23周3天大。婦女一般懷孕期為約40周，然而薩比的母親出現妊娠毒血症（preeclampsia），會危及孕婦和胎兒的性命，所以要緊急開刀誕嬰。薩比出生後，醫生並不表示樂觀，曾預期她可能只有1小時生命。

小薩比最終頑強生存下來，令旁人難以置信。她母親在一段錄影片段中說：「那一小時變成兩小時，再變成一天、一星期……」薩比本月初出院時已是一名5磅重的小人兒。曾照顧薩比的護士諾比（Kim Norby）形容，薩比是一個奇蹟。醫生稱除了生存意志，薩比能活下來還因為她出生後沒嚴重併發症如腦出血、肺和心臟問題。不過，她將來可能有呼吸系統、聽力和視力問題。

（法新社／路透社）

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