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指控淡化鴉片類止痛藥風險　美國俄克拉荷馬州告強生藥廠 (22:47)

美國首宗涉及處方鴉片類藥品訴訟周二（28日）開審。俄克拉荷馬州控告跨國大藥廠強生為了利潤促銷鴉片類止痛藥物，蓄意淡化風險，導致該州用藥者不自覺地成癮、濫藥乃至十年間有近5000人死亡，構成美國最嚴重人為公共衛生危機。審訊結果隨時涉及數以十億美元計賠償，成為美國近2000宗同類案件的先例。

俄克拉荷馬州總檢察長亨特（Mike Hunter）周二在諾曼市法院開庭陳辭，指鴉片類藥物供過於求，對兒童等脆弱群體濫開處方，催生「本州和美國史上最嚴重的人為公共衛生危機」，所構成的「公害」可在未來二三十年之間造成多達175億美元（1365億港元）損失。控方指摘強生受「貪婪」驅使，藉「害人利己、欺騙性的數以百萬美元洗腦式活動」推銷鴉片類藥物為「神藥」。

強生代表律師稱，強生藥物有助病人紓緩「可致自殺和抑鬱」的慢性疼痛，而且止痛藥包裝清楚說明了風險，遵循了美國食品藥物管理局（FDA）的所有規定。廠方非但沒有向兒童推廣，且設有與學校護士協會合作的防濫藥計劃。

鴉片類藥物具鎮止或減輕痛感作用，通常用於手術後，或遭遇車禍等嚴重身體創傷的患者。由於這類藥物會上癮，部分成癮者遇上醫生不再處方時，便轉找藥效相近但會致命的海洛英等。美國疾病控制及預防中心（CDC）稱，美國平均每日有130人死於濫用鴉片類藥物。

（彭博社/法新社/紐約時報）

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