國際
下一篇 上一篇

研究：增肌肉防脫髮同化類固醇藥物損生殖能力 (17:16)

愛美男士要注意了！英美一項研究顯示，男士服食類固醇加強肌肉生長，或是服食防脫髮藥物，都會影響生殖能力。學者稱，男性服用這類藥物目的是加強吸引力結識異性，但代價是影響生育能力，這種矛盾可算是人類獨有。

英國謝菲爾德大學教授佩西（Allan Pacey）和美國布朗大學學者莫斯曼（James Mossman）共同進行的研究指出，男性利用同化類固醇（Anabolic steroid）作為加強肌肉表現的藥物，藥物會模仿睾丸酮的效果，以促進肌肉生長。然而它同時會誤導大腦的腦下垂體，使它中止生產促卵泡激素（FSH）和黃體化激素（LH）這兩種指示睾丸製造精子的重要荷爾蒙。

此外，男子服食抗禿頭藥物如菲那雄胺（Finasteride）時，它會藉改變睾丸酮的體內代謝方式阻止脫髮，但副作用包括勃起功能障礙和生殖能力下降等。

佩西向英國廣播公司（BBC）稱：「我認為服食同化類固醇而不育的人比你想像中多——可能有九成的人（不育）。」莫斯曼稱：「他們希望變得健碩，從而看來成為進化的前列份子……然而從進化角度而言，他們令自己變得非常不健康，因為他們的精液之中都沒有精子。」他說，為了吸引異性但犧牲生育能力，可能是人類獨有，他們兩人也把這種用深遠影響換取性吸引力的情况，命名為「莫斯曼—佩西矛盾」（Mossman-Pacey paradox）。

（BBC）

其他報道：內地「好奇心日報」停更新3個月 疑涉報道台同志結婚

其他報道：加拿大10月大選 微軟fb允助打擊網上流言

其他報道：【英國脫歐】脫歐黨成歐洲議會英國最大黨 保守黨：顯示脫歐意願 工黨：唯二次公投團結國家

相關字詞﹕增強肌肉 防脫髮 生育能力 同化類固醇 勃起功能障礙 生殖能力下降 編輯推介

上 / 下一篇新聞

日本通過新法例禁職場性騷擾　僱主有責任注意員工言行
日本通過新法例禁職場性騷擾　僱主有責任注意員工言行
指控淡化鴉片類止痛藥風險　美國俄克拉荷馬州告強生藥廠
指控淡化鴉片類止痛藥風險　美國俄克拉荷馬州告強生藥廠
德國百歲人瑞最高票當選市議員
德國百歲人瑞最高票當選市議員
「中毒」手提電腦藝術品網拍　逾千萬港元售出
「中毒」手提電腦藝術品網拍　逾千萬港元售出
赴美中國遊客10多年首下跌　中美貿易戰料有關
赴美中國遊客10多年首下跌　中美貿易戰料有關
龍捲風接連吹襲美國俄亥俄州　至少1死　逾8萬戶停電
龍捲風接連吹襲美國俄亥俄州　至少1死　逾8萬戶停電
聯合國報告：朝鮮官場貪腐成風威脅人民生存　朝鮮駐聯合國代表斥失實
聯合國報告：朝鮮官場貪腐成風威脅人民生存　朝鮮駐聯合國代表斥失實
亞馬遜創辦人前妻獲分360億美元財產　承諾一半捐作慈善
亞馬遜創辦人前妻獲分360億美元財產　承諾一半捐作慈善
伊朗外交部：看不到與美國談判前景　毋須其他國家調停
伊朗外交部：看不到與美國談判前景　毋須其他國家調停
【英國脫歐】文翠珊遺憾英國仍無法脫歐　稱最好有協議下脫歐
【英國脫歐】文翠珊遺憾英國仍無法脫歐　稱最好有協議下脫歐
世衛：「工作倦怠」是職業現象　不視為疾病
世衛：「工作倦怠」是職業現象　不視為疾病
儲水量跌至近80年新低　悉尼10年來首制水
儲水量跌至近80年新低　悉尼10年來首制水
日本大學生社團聚餐灌酒後猝死　同場12人涉遺棄致死被捕
日本大學生社團聚餐灌酒後猝死　同場12人涉遺棄致死被捕
加拿大10月大選　微軟fb允助打擊網上流言
加拿大10月大選　微軟fb允助打擊網上流言
【英國脫歐】脫歐黨成歐洲議會英國最大黨　保守黨：顯示脫歐意願　工黨：唯二次公投團結國家
【英國脫歐】脫歐黨成歐洲議會英國最大黨　保守黨：顯示脫歐意願　工黨：唯二次公投團結國家
日本兩貨船相撞一沉沒　海底下船身傳出敲打聲
日本兩貨船相撞一沉沒　海底下船身傳出敲打聲
日漢南美飛東京途中暴斃　腸胃內檢246包可卡因
日漢南美飛東京途中暴斃　腸胃內檢246包可卡因
日本川崎市持刀漢斬18人自刎亡　死傷者包括小學生
日本川崎市持刀漢斬18人自刎亡　死傷者包括小學生
特朗普登日本加賀號護衛艦　盼自衛隊增援美軍
特朗普登日本加賀號護衛艦　盼自衛隊增援美軍
巴西囚犯毆鬥蔓延至4座監獄　至少42人死
巴西囚犯毆鬥蔓延至4座監獄　至少42人死
尼泊爾清潔珠峰　尋獲4具遺體帶走逾10噸垃圾
尼泊爾清潔珠峰　尋獲4具遺體帶走逾10噸垃圾
【遊日注意】環球影城6月起全面檢查行李　投幣寄存櫃暫停使用
【遊日注意】環球影城6月起全面檢查行李　投幣寄存櫃暫停使用
韓駐美外交官向在野黨議員泄密　外交部：不會從輕發落
韓駐美外交官向在野黨議員泄密　外交部：不會從輕發落
泰國擬徵旅遊稅代買醫保　研究需時半年
泰國擬徵旅遊稅代買醫保　研究需時半年
六大洲72國三分二河流含大量抗生素
六大洲72國三分二河流含大量抗生素
巴西監獄囚犯打鬥釀15死
巴西監獄囚犯打鬥釀15死
日本同意從美國購入105架隱形戰機　努力實現貿易平衡
日本同意從美國購入105架隱形戰機　努力實現貿易平衡
懲罰懷孕運動員削減和終止贊助　Nike捱轟稱願改政策
懲罰懷孕運動員削減和終止贊助　Nike捱轟稱願改政策
朝鮮拒韓國改供兩倍大米　稱要現鈔
朝鮮拒韓國改供兩倍大米　稱要現鈔
【朝鮮風雲】特朗普：聰明金正恩知要棄核　稱「好事會隨朝鮮而來」
【朝鮮風雲】特朗普：聰明金正恩知要棄核　稱「好事會隨朝鮮而來」
【非洲豬瘟】越南42省市淪陷　宰殺銷毀170萬豬
【非洲豬瘟】越南42省市淪陷　宰殺銷毀170萬豬
朝鮮外交部：放棄試射導彈等同放棄自衛權　斥博爾頓為「戰爭狂熱者」
朝鮮外交部：放棄試射導彈等同放棄自衛權　斥博爾頓為「戰爭狂熱者」
龍捲風襲俄克拉荷馬州　最少2死29傷
龍捲風襲俄克拉荷馬州　最少2死29傷
特朗普與日皇夫婦會面　晤安倍料談朝鮮伊朗問題
特朗普與日皇夫婦會面　晤安倍料談朝鮮伊朗問題
尼泊爾否認珠峰「塞人」致多人亡　惡劣天氣亦有影響
尼泊爾否認珠峰「塞人」致多人亡　惡劣天氣亦有影響
歐洲議會選舉投票率創20年新高
歐洲議會選舉投票率創20年新高
尼泊爾首都連環爆炸　至少4死7傷
尼泊爾首都連環爆炸　至少4死7傷