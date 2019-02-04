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【英國脫歐】脫歐黨成歐洲議會英國最大黨　保守黨：顯示脫歐意願　工黨：唯二次公投團結國家 (16:06)

歐洲議會選舉周日（26日）落幕，英國「脫歐黨」（Brexit Party）得票率達31.6%，成為該國在歐洲議會的最大黨。英國執政保守黨認為，結果顯示人民「無論如何都要脫歐」的意願；在野工黨稱，只有舉行全國選舉或二次脫歐公投，才能重新團結國家；脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）則說，希望可參與任何新的脫歐談判。

路透社分析指出，支持無協議脫歐的脫歐黨在歐洲議會選舉大勝，令一直就英國脫歐問題僵持的保守黨與工黨，面對明確表態支持脫歐辯論其中一方的巨大壓力；保守黨與工黨均流失大量選票，顯示英國脫歐可能破壞兩黨的選舉前景。

保守黨籍的英國首相文翠珊上周宣布，將於6月7日辭職，她說，歐洲議會選舉結果顯示達成脫歐協議的重要。保守黨黨魁接班人熱門之一、前外相約翰遜強調，「無人刻意希望無協議脫歐」，稱只要「我們勇敢和樂觀，就能與對岸（歐洲大陸）的朋友達成良好交易」，順利如期在10月31日前脫歐。

至於在野工黨，部分成員支持脫歐，部分人卻支持親歐盟及希望舉行二次公投的自由民主黨（Liberal Democrats）。黨魁科爾彬稱，工黨首要任務是防止無協議脫歐，又說這議題無論是透過選舉或公眾投票，都要交回人民決定。

（路透社）

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