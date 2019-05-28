日本川崎市持刀漢斬18人自刎亡　死傷者包括小學生 (14:50)

一名57歲的目擊者接受當地傳媒訪問時表示，案發時他經過附近公園，聽到有孩子尖叫「我很害怕」，其後轉身便聽到疑兇大喊「我要殺了你」，並看見其他孩子倒在地上。有巴士司機看到一名50多歲的男性雙手持刀，接連斬和刺向等校車的學生等。之後該男子自刺頸部後被制伏。該男子剃光頭、戴眼鏡，身穿黑色襯衫和褲子。現場找到兩把疑為菜刀的刀具，警方正調查行兇者身分。

現場及附近一帶已被警方封鎖，有調查人員到場蒐集證據。一名60歲的校巴司機表示，當時他在現場附近，看見地面佈滿血迹，有身穿深色衣服的男子躺在地上，動也不動。

【13:35】日本首相安倍晉三表示強烈憤怒，形容案件悲慘，對傷者致以深切慰問，盼他們早日康復。

【11:21】警方更新死傷人數，被刺者共18人，分別為16名小學生及2名成年人，當中一名小學女生及一名年約30歲男子死亡。共同社報道，被斬傷和刺傷的小學生相信就讀當地的私立天主教明愛小學，事發時與3名成年人正在車站等巴士，其間疑犯雙手持刀刺向人群。當地警方證實，疑犯行兇後割自己頸部，其後死亡。

【09:19】共同社報道，當地警方稱，被刺者共16人，包括3名成年人和13名兒童，其中兩人處於心肺停止狀態，為一名小學女生和一名30多歲男子。

【08:37】日本東京附近川崎市當地時間今晨（28日）發生持刀傷人案。日本放送協會報道，事發於當地住宅區一個鄰近登戶車站的公園內，被刺者有10多人，包括小學生，傷者中有兩人處於心肺停止狀態。

當地警方表示，在現場尋獲兩把利刃，已拘捕一名男子，懷疑與案件有關。警方稱，該名男子犯案後刺傷自己，現時昏迷。

（日本放送協會/共同社/朝日新聞）

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