六大洲72國三分二河流含大量抗生素 (19:47)

研究員在72個國家測試了711個地點，檢驗是否含有14種常用抗生素，地點包括多個著名河流體系如多瑙河、塞納河、泰晤士河、湄公河、湄南河、台伯河和底格里斯河。結果發現，65%測試地點驗出抗生素，當中111個地點的抗生素水平，更超出研究解決抗生素耐藥性的AMR產業聯盟最近訂立的安全指標。

研究發現，低收入國家的河流裏抗生素含量一般較高，猶以亞洲和非洲情況特別差，孟加拉、肯尼亞、加納、巴基斯坦和尼日利亞是污染超標重災區。例如孟加拉有地點的抗生素甲硝唑（metronidazole）含量超標逾300倍，此抗生素用於治療陰道感染。高風險地點通常毗鄰污水處理廠等污染源，或政治動盪地區如以色列和巴勒斯坦邊境。

多瑙河是歐洲地區抗生素污染最嚴重的地方。研究發現，奧地利地段的多瑙河有7種抗生素，當中用於治療呼吸道感染的克拉黴素（Clarithromycin） 水平，是安全標準近4倍。被視歐洲最潔淨河流之一的英國泰晤士河，亦被發現有5種抗生素，河流其中一個地點及3條支流的抗生素含量超標，當中治療皮膚和尿道感染的環丙沙星（Ciprofloxacin）超標逾3倍。

上述河流污染研究報告作者之一、約克大學環境及地理學系教授博克索爾（Alistair Boxall）指出，廣泛河流抗生素污染問題令人憂慮。他敦促各國投資廢物和污水處理設施、制訂更嚴格監管制度和清理受污染地區。研究報告周一（27日）在芬蘭赫爾辛基的環境毒理學與化學學會（SETAC）年度會議上發表。

（衛報）

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