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懲罰懷孕運動員削減和終止贊助　Nike捱轟稱願改政策 (17:20)

美國著名運動用品名牌Nike被指削減懷孕運動員贊助金額，甚至有懷孕運動員稱曾遭Nike「懲罰」終止贊助。美國傳媒報道，Nike願意更改有關政策，稱支持女性運動員。

繼美國中距離跑手蒙妲露（Alysia Montano）及長跑運動員古徹（Kara Goucher）先後公開曾遭Nike「懲罰」後，唯一獲得6面奧運金牌的女田徑選手費妮絲（Allyson Felix）亦在《紐約時報》撰文公開自己經歷。

費妮絲憶述當時希望組織家庭，適逢與Nike的贊助合約2017年底屆滿，Nike向她開出新合約，但贊助金額比之前低得多。當時費妮絲要求Nike保證，不會因她生小孩前後表現低於最佳狀態而受罰，但Nike拒絕，「我們作為運動員都知道這些都是真實故事，但卻害怕將經歷公開：如果有了孩子，我們懷孕期間及產後都面臨被削減贊助金額的風險。如果我作為Nike其中一個被推廣的運動員，都未能獲得這些保障，誰又可以？」

Nike上周發聲明指出，公司已統一做法支持各項運動的懷孕運動員，但認為可做得更多，公司將繼續向前邁進，在女性運動員的合約加上書面條款，亦會加強公司政策。另外，《紐約時報》和彭博報道，Nike上周五（24日）向員工發放的備忘錄中，副總裁蒙塔尼（Amy Montagne）稱對於費妮絲的經歷感到難過。

長跑運動員古徹在Twitter發文，表示對Nike的說法感到興奮，但仍審慎樂觀，「真正問題是，Nike會否不再終止贊助女運動員，還是只是不再削減贊助？我本人和其他認識的女運動員都曾被終止贊助，而非削減。我們要看到白紙黑字寫明，才可慶祝」。

（法新社）

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