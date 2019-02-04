【非洲豬瘟】越南42省市淪陷　宰殺銷毀170萬豬 (14:51)

越南共有63個省市，當地獸醫部門今年2月初首度發現非洲豬瘟病例，疫情至今已蔓延到42個省市、265個縣2904個村落，其中南部地區約1個月前首次發現疫情，但疫情目前已在8個省市肆虐。

越南農業與農村發展部上周六（25日）在胡志明市召開緊急會議，指示有關部門加強防疫工作。

越南農業與農村發展部部長阮春強（Nguyen Xuan Cuong）表示，非洲豬瘟爆發代價昂貴，且對越南畜牧業的傷害最危險，雖然有關病毒早於100年前已經出現，惟現時尚未有疫苗及藥物可治療。

阮春強續說，由於非洲豬瘟病毒可潛伏在環境一段時間，並能通過複雜多變的方式傳播，因此疫情很難受控。此外，南部地區適逢換季期，天氣不穩定，加上運河系統密集，水路和陸路交織，他認為非洲豬瘟疫情或會擴大蔓延。

另一方面，南部同奈省警方等局日前在展邦縣（Trang Bom）一間豬肉供應商檢獲逾4.2噸冷凍可疑豬肉，經化驗後發現有關樣本對非洲豬瘟呈陽性，並已提出起訴。

（路透社／中央社）

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