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港鐵領導營運　悉尼西北鐵路線首日通車即壞 (16:50)

由港鐵領導營運、全長36公里的悉尼西北鐵路線今日（26日）正式通車，但通車首日就出現故障。

當地傳媒報道，當地下午1時，其中一列無人駕駛列車駛至麥格理公園站（Macquarie Park Station）月台時，出現技術故障，列車未能準確在月台幕門停車，令列車自動門無法打開，需要由人手打開，並派出工程師視察問題。涉事列車最終需要停止服務，車上所有乘客需被迫下車。列車於下午3點恢復正常，但受事件影響，大部分車站擠滿候車乘客，其中一個車站外更有數百人排隊等候入站。

報道引述悉尼地鐵稱，受事件影響，沿線服務要延遲15至20分鐘。但其中一名乘客向當地傳媒7NEWS稱，列車最少延誤45分鐘。

根據港鐵官網資料，悉尼西北鐵路線由Metro Trains Sydney Pty. Limited負責鐵路營運，該公司是由港鐵（佔60%股權）、澳洲John Holland Group及United Group Limited旗下的UGL Rail所組成的合資公司。而悉尼西北鐵路線是澳洲最大型的公共交通建造工程項目，全長36公里，連接新塔拉旺火車站（Tallawong）至車市活（Chatswood），亦是澳洲首個全自動高速鐵路系統。

在本港，港鐵回覆本報查詢，稱悉尼西北鐵路線首日服務大致暢順，雖然出現一些磨合問題，但這是任何新鐵路線項目啟用初期都可能會出現的情況，會作出調整和適切跟進因磨合而產生的各種情況。港鐵稱，今日曾有一架列車出現車門故障，事件導致鐵路線整體車程一度延長15至20分鐘。

（綜合報道）

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