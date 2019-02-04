美FDA准最昂貴藥物上市　每劑逾1600萬元 (23:28)

美國食品及藥物管理局（FDA）上周五（24日）批准全球最昂貴藥物上市，價格高達212.5萬美元（約1657萬港元）。Zolgensma是瑞士諾華製藥（Novartis）生產、專治療嬰兒脊髓性肌肉萎縮症的基因療法藥物，藥廠聲稱它是一次過的注射治療，比起現時每年要花數十萬美元的長期治療更划算。FDA批准藥上市，是基於對嬰兒的臨牀測試成效，當中12人的運動發展能力「有顯著改善」，能夠抬頭、嚼食及毋須支撐坐着，並已活過了此症的兩歲「死線」。
脊髓性肌肉萎縮症（SMA）是一種由於基因缺陷產生的「運動神經元存活」（SMN1）蛋白不足、使運動神經元不能正常運作而導致肌肉萎縮的遺傳病。他們不能握物、爬行或坐起，連轉頭、呼吸、吞嚥都不能，嚴重者會癱瘓及永久使用呼吸機，初發病者逾九成都活不超過兩歲。
Zolgensma臨牀測試顯示，接受了高劑量的小童，在24個月後有75％能自己坐起一段短時間，16.7％毋須輔助能站立及步行。現仍接受臨牀實驗的21名嬰兒，接受治療的中位歲數是3.9個月大；直至今年3月，除兩人外，餘下19人都毋須使用呼吸機。參與新藥測試的美國俄亥俄州哥倫布市全國兒童醫院醫生門德爾（Jerry Mendell）說﹕「以單一次治療來說，其療效非常顯著。」FDA局長沙普利斯（Ned Sharpless）稱，今次批准這藥，標誌基因和細胞療法的另一里程碑。惟FDA指出，新藥尚未清楚其長遠療效（數據迄今僅5年）。
（華爾街日報/金融時報/法新社）
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