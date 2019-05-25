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美眾院議長惡搞片瘋傳　fb未撤影片惹政治網絡操縱憂慮 (18:27)

美國民主黨眾議院議長佩洛西及總統特朗普近日多番互相批評之際，有多段惡搞佩洛西演說的影片在社交網站瘋傳，就連特朗普及其私人律師亦有分享這些影片。一直表示會打擊假資訊的facebook並未撤下影片，令人憂慮政治網絡操縱及假資訊的問題，尤其現時已屆2020年總統大選的預備階段。

特朗普周四（23日）在Twitter分享一段經剪輯、令佩洛西（Nancy Pelosi）看起來說話結巴的短片，表示「佩洛西在新聞發布會上口吃」。有人則把佩洛西演說的影片速度減慢，令她看起來像醉酒或身體不適，影片在facebook上廣傳，引來網民紛紛留言討論其健康狀况或吸毒的可能。特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）亦有分享該影片，他後來刪除貼文並道歉。

事件促使多個社交網站回應。YouTube形容這些影片違反其標準，並已撤下影片；沒有撤下影片的facebook周五（24日）表示，第三方審查機構已判斷影片有誤，但該平台只會減低影片出現在用戶最新動態的可能，並會附上第三方審查機構的網頁鏈接。facebook表示，正致力尋求言論自由及安全資訊的平衡，認為減少不實影片的散播已有助達至平衡。紐約州立大學奧爾巴尼分校的電腦科學教授呂思偉形容惡搞手法非常巧妙，認為是「虛假資訊及媒體中最危險的部分之一」。

（衛報/紐約時報）

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