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波士頓美術館職員涉歧視黑人少數族裔　美術館公開信致歉 (14:38)

美國波士頓美術館近日爆種族歧視爭議，有職員被指針對黑人及少數族裔學生，呼喝他們切勿觸碰展品，其間更說出歧視黑人的用語「西瓜」，事件在網上發酵，美術館最終發公開信致歉，承諾會為員工提供額外培訓。

於波士頓一所學校任職的教師Marvelyne Lamy近日在facebook發文，表示她日前帶同一群學生到波士頓美術館參觀，其間有職員尾隨黑人及少數族裔學生，呼喝他們切勿觸碰展品及說出「不可飲食，不可吃西瓜」，但白人學生多次觸碰展品，職員卻無上前制止，其他參觀者亦對黑人學生說出種族歧視言論，事件旋即引起爭議。波士頓市長沃爾什（Marty Walsh）批評，事件「令人難以置信及不安」。

美術館其後發出公開信，對這些學生被挑釁及不可接受的情况感抱歉，館方已查明當日說出歧視言論的參觀者身分，現已禁止他們再進入美術館。美術館亦發表聲明，表示已查問涉事員工，該員工稱當日是向該群學生說，展覽廳內「不可飲食，不可帶水瓶」，但現時已無法確認涉事員工所說的真偽，館方日後會為前線員工提供接待學校團體的額外培訓。

「西瓜」被視為歧視黑人用語，可追溯至19世紀60代末美國廢除奴隸制時，當時許多黑人獲得自由後，以耕種及出售西瓜養家糊口，黑人把西瓜視為自由的象徵，惹起白人奴隸主不滿，因而為西瓜貼上懶惰等負面標籤，此後西瓜變成歧視黑人的用語。

（英國廣播公司）

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