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特朗普飛抵日本　4日行程看相撲晤天皇與安倍會談 (21:00)

【21:00更新】美國總統特朗普飛抵東京後，在東京都美國大使官邸出席與日本商界的聚會。他提到對日貿易逆差，表示「希望（日本努力）實現更公平一些的貿易關係」。

他就對日經濟關係指出，「在令和時代進一步予以鞏固，是我的由衷願望」，又稱與日本首相安倍晉三關係「特別」，強調二人很親密。

出席聚會者包括軟銀集團董事長兼社長孫正義和豐田汽車社長豐田章男。

【20:25】美國總統特朗普成為「令和」時代首位國賓抵達日本。他將於周一（27日）與日本首相安倍晉三舉行首腦會談。以下為特朗普的訪日行程：

特朗普夫婦今日傍晚（25日）抵達羽田機場後，出席了與經濟相關人士的會議。

周日（26日）特朗普會與安倍前往千葉縣打高爾夫球，然後會一同觀看大相撲比賽。

周一（27日）上午特朗普會到皇宮與天皇夫婦見面，隨後前往東京元赤坂的迎賓館與安倍舉行首腦會談。晚間會出席宮中晚宴。

共同社報道，在首腦會談中，安倍將以朝鮮應對為主要議題，再確認爭取達成完全無核化的方針，並傳達若日朝首腦會談實現也將提及核問題的想法，謀求協助。至於日美貿易問題，安倍打算避免深入討論。關於應對中國，雙方將協商推進「自由開放的印度太平洋」構想。

周二（28日），兩國首腦將在海上自衛隊橫須賀基地一同登上護衛艦。特朗普同日下午離開日本。

【17:16】日本共同社報道，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭已抵達東京羽田機場。

【09:41】美國總統特朗普啟程往日本，進行為期4天的國事訪問，將參加當地的儀式和體育活動，包括打高爾夫球及觀看相撲活動。

一名美國高級官員表示，特朗普和日本首相安倍晉三下周一（27日）將舉行新聞發布會，發表一些「非常有趣」的聲明。

（美國之音）

其他報道：「最符國家利益」文翠珊含淚辭職

其他報道：NASA：2028年建月球基地

相關字詞﹕特朗普 德仁 安倍晉三 編輯推介

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