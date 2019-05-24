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珠峰攻頂者春季大增　3攀山客疑「塞人」致體力不支喪生 (18:36)

世界第一高峰珠穆朗瑪峰向來是不少攀山好手的目標，惟今年獲批登山的人數太多，導致數以百計攀山者須在寒冷天氣下輪候數小時才能登頂或下山，這種「塞人」情况一星期內已導致最少7人死亡。

當地傳媒報道，3名攀山客本周在攀登珠峰期間死亡，相信均與他們曾在海拔8000米以上的「死亡地帶」長時間「排隊」上下山有關。其中54歲美國男子卡什（Donald Lynn Cash）周三（22日）登上峰頂拍照時疑因高山症暈倒，由雪巴人護送下山期間不治。54歲印度女子庫爾卡尼（Anjali Kulkarni）周三與丈夫因輪候多個小時才可攻頂，下山時體力透支死亡。52歲印度男子達斯（Kalpana Das）亦在翌日登頂後下山期間死亡。尼泊爾旅遊部昨日證實，再有多3名攀山者身亡，另有一名上周失足墮山失蹤的愛爾蘭人相信亦已死亡。

尼泊爾政府今年春季攀山季度發出破紀錄的381張攀登珠峰許可證。由於登山者必須由當地嚮導陪同，即最多有逾760人次在同一季度登峰。尼泊爾攀山協會前會長策爾林（Ang Tsering Sherpa）稱，當地今年長期維持惡劣天氣，適宜登山的空窗期短，導致登山人潮近日高度集中，特別是登峰前的樽頸人迫人情况嚴重，而長期留在「死亡地帶」會增加凍傷、高山症及死亡風險。

攀登珠峰風險極高，由於海拔8848米的山峰空氣含氧量只有海平面的三分之一，會令體能急速轉弱，倘沒有額外氧氣供應，一般人只能逗留數分鐘。迄今已有逾200人死在珠峰，大部分遺體相信仍被冰雪埋在山中。

（法新社/CNN）

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