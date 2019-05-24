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日本夕張蜜瓜36萬元兩個　拍賣成交價創新高 (17:53)

日本北海道夕張市標誌特產為蜜瓜，札幌市今早（24日）展開今年首次拍賣，其中兩個蜜瓜創下有史以來最高成交價，以共500萬日圓（約36萬港元）成交。

札幌市中央批發市場今早舉行拍賣，會場放滿1000個蜜瓜。飲料食品商「POKKA SAPPORO食品與飲料公司」以500萬日圓（約36萬港元）高價，投得兩個蜜瓜。而此前的最高成交價在去年創下，兩個蜜瓜成交價為320萬日圓（約23萬港元）。

在場見證拍賣過程的夕張市長厚谷司表示，這對夕張農民來說是非常光榮的價格，他們會繼續守護「夕張蜜瓜」，讓夕張市充滿活力。

以最高價投得兩個蜜瓜的飲料食品商社長岩田義浩表示，他們是首次參與拍賣。他指出，今年氣候適宜，蜜瓜質量高於往年，而且公司今年迎來使用「夕張蜜瓜」製作碳酸飲料的第十年，而今次為踏入令和時代的首次拍賣，促成高價成交。

兩個最高價的蜜瓜將分別於周六（25日）在舉行日本職業足球甲級聯賽（J1）的札幌巨蛋，以及周日（26日）至周三（29日）在新千歲機場2樓的中心廣場展示。展示結束後，該飲料食品商將分析蜜瓜的香味成分和顏色等，以助商品開發。

（共同社/中央社）

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