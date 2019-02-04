染6病毒手提電腦當藝術品　網上拍賣叫價逾900萬 (17:20)

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拍賣這部已屆11歲「高齡」的中毒三星（Samsung）手提電腦，是藝術家Guo O Dong與美國紐約網絡保安公司Deep Instinct合作、名為「The Persistence of Chaos, 2019」的計劃。在美國，為造成破壞而出售惡意軟件屬違法，故拍賣條款已列明，這部中毒手提電腦的買家必須「視之為藝術品，或為學術理由買入電腦」。電腦已被隔離於網絡外。

但網絡保安專家難以理解拍賣計劃目的，專家Kevin Beaumont向英國廣播公司（BBC）表示，只要把沒有安裝任何防毒軟件或安全漏洞修補程式（security patches）的手提電腦連上互聯網數天，就可得到一部同樣感染這麼多病毒的電腦，還可「省下（用作競拍的）百萬美元」。

被拍賣手提電腦感染的病毒包括：

WannaCry：於2017年攻擊全球多國電腦的病毒，本港亦有商業機構和家庭用戶受影響

ILoveYou：2000年出現的電腦病毒，在兩周內感染5000萬部電腦，美國中情局與國防部和英國國會亦受影響

MyDoom：於2004年出現、曾被指是「史上傳播速度最快」的電腦病毒，透過電郵傳播

SoBig：2003年出現的電腦病毒，BBC引述一間網絡保安公司表示，高峰期時每17封電郵就有一封內含這病毒

DarkTequila：用作竊取財務資料與電腦帳戶登入資料的鍵盤記錄惡意程式

BlackEnergy：2016年被用作攻擊烏克蘭電網的電腦病毒

（BBC）

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