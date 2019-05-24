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facebook解構動態帖文排序原理　首季移除22億假帳號 (15:44)

facebook在全球陸續推出「為什麼我會看到這則貼文」新功能，並解答用戶對動態消息運作方式疑問。facebook動態消息產品經理Sethuraman表示，動態帖文排序取決於：庫存、信號、預測、分數。

「庫存」代表用戶連結所有朋友、社團、粉絲專頁中的貼文及限時動態；「信號」是用戶的行為資訊，例如常回應的貼文來自哪個朋友或專頁、哪類型貼文較受歡迎等；「預測」是用戶可能採取行動，包括和朋友家人互動、按讚、加好友的可能性，幫助內部給予貼文「分數」。分數愈高，在用戶動態消息中排序愈前。

Sethuraman又澄清外界對facebook的迷思，第一，facebook不會決定用戶看到的內容，這是取決於用戶有哪些朋友、粉絲專頁和使用狀况等；第二，facebook不會竊聽用戶電話；第三，facebook不會售賣使用者數據；第四，坊間以為facebook會因為假新聞得到好處，事實是用戶因看到假新聞影響體驗感受，不利facebook長遠經營，因此facebook努力打擊假新聞。

facebook預計5月底前所有facebook用戶都能使用「為什麼我會看到這則貼文」新功能，具體功能包括搶先看、取消追蹤、動態消息偏好設定及私隱捷徑。

另外，facebook表示，今年第一季共移除22億個假帳號，打擊企圖損害facebook真實程度的不法分子。

（中央社）

相關字詞﹕社交媒體 社交平台 臉書 朱克伯格 編輯推介

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