星洲社運人士被判藐視法庭　李顯龍胞弟贊助上訴費 (21:21)

范國瀚去年4月27日透過facebook分享一則新聞，並認為在涉及政治問題的案件中，鄰國馬來西亞的法官比新加坡法官更獨立，結果遭新加坡總檢察署控告藐視法庭。

新加坡高等法院今年4月判決，范國瀚藐視法庭判處罰款5000坡元（約2.84萬港元）或坐牢一個星期。范瀚獲悉判決後雖決定選擇坐牢，仍有意上訴至最高法院。

對於這項判決，范國瀚最近透過Twitter表示，如提出上訴需預繳2萬坡元保證金（約11.36萬港元），若被判敗訴便可能無法拿回全額保證金。

他隨後在Twitter指出，李顯揚主動提出協助支付這筆保證金。范國瀚對李顯揚的慷慨解囊表示感激。

這並非李顯揚首度資助訴訟費用。李顯龍去年控告博客梁實軒涉嫌誹謗，但被梁實軒反控濫用司法程序，要求名譽損害賠償，梁實軒當時聲稱已獲李顯揚捐助訴訟費用。

新加坡近年來的新興網路媒體「紅螞蟻」報道，李顯龍與李顯揚兄弟失和的引爆點是對父親、前總理李光耀故居的處理方式。李光耀於2015年3月間病逝，有關故居是否拆卸曾於2017年引發爭議，李顯龍及胞妹李瑋玲、胞弟李顯揚都曾透過facebook發文，圍繞位於歐思禮路38號故居究竟應如何處置。

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