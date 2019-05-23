德國研究：溫暖環境下女性表現優勝　男性低溫較佳 (18:11)

今次研究由德國柏林社會科學中心（WZB Berlin Social Science Center）及美國南加州大學的學者共同所做，研究人員邀請了543名大學生參與測試研究人員邀請了543名大學生參與測試，男女比例約為6比4。測試者在溫度介乎攝氏16度至32度下做多項認知任務，包括兩位數字加法運算、利用10個字母組成單字及解決詞彙問題等，最終顯示女性在溫度較高的環境下表現較佳，男性則恰好相反。

平均每上升攝氏1度，女性在數學及語言任務的表現會分別提升1.75%及1%，而男性的表現則會遜色0.6%。有研究人員表示，報告雖未足以影響辦公室政策，但顯示人們應多留意什麼溫度適合自己，因為這不止影響舒適程度，更與工作表現有關。

過往亦有研究指出，男性在休息時較女性消耗更多能量，因此較易感到溫暖，而女性本身的體溫較高，因而更易受冷空氣刺激。另外，在辦公室內男性普遍會穿西裝，而女性則穿裙子，這類服裝要求亦對兩性對溫度的偏好有所影響。

研究報告周三（22日）刊於《公共科學圖書館》（PLOS ONE）期刊。

（時代／衛報）

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