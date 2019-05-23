國際
下一篇 上一篇

通緝海報fb有1.5萬like會自首？　美警與通緝犯協議惹爭議 (18:31)

美國康涅狄格州警方周三（22日）與一名疑犯達成協議，疑犯稱，只要當局在facebook發布的通緝海報獲1.5萬個讚好，就會向警方自首。有專家質疑警方被玩弄，與逃犯交易的做法亦不道德。

涉案29歲男子西姆斯（Jose Simms），涉嫌干犯破壞社會安寧和危害兒童等罪名，但未有到庭應訊，當局至今已合共對他發出7張通緝令，相信他目前藏身紐約。康涅狄格州的托靈頓（Torrington）警官約翰遜周三在fb貼文稱，本周較早時西姆斯聯絡他們，稱只要警方在fb通緝他的帖文有2萬個讚好，他就會自首；經談判後，雙方都接受再降至1.5萬個讚好。

惟警方這種做法惹來批評，約翰杰伊刑事司法學院的警察道德及程序專家哈伯費爾德（Maki Haberfeld）指出，西姆斯是在利用社交網站操控傳媒和警方：「事件變成笑話，人們會開始把犯法行為視為遊戲」。她認為警方的決定有違道德，西姆斯亦正得償所願受到外界關注。

有美國傳媒在fb聯絡西姆斯，他聲稱是認真與警方交易，表示要為努力追捕他的警方「提供少許誘因」，又稱厭倦逃避追捕，強調自己是「有口齒」的人。有關帖文至昨日已有約2萬人讚好，然而約翰遜昨日（22日）表示，西姆斯尚未兌現承諾投案。

（衛報）

其他報道：假iPhone換逾千真iPhone 兩中國留美學生一認罪

其他報道：韓國前總統盧武鉉逝世十周年 多名政要出席紀念活動

其他報道：台灣同性婚姻專法周五生效 行政院：婚約無「同性」二字或歧視用語

相關字詞﹕通緝 編輯推介

上 / 下一篇新聞

印度建築物大火最少15補習社學生罹難　多為跳樓逃生跌死
印度建築物大火最少15補習社學生罹難　多為跳樓逃生跌死
珠峰攻頂者春季大增　3攀山客疑「塞人」致體力不支喪生
珠峰攻頂者春季大增　3攀山客疑「塞人」致體力不支喪生
日本夕張蜜瓜36萬元兩個　拍賣成交價創新高
日本夕張蜜瓜36萬元兩個　拍賣成交價創新高
染6病毒手提電腦當藝術品　網上拍賣叫價逾900萬
染6病毒手提電腦當藝術品　網上拍賣叫價逾900萬
文翠珊宣布6月7日辭職【短片】
文翠珊宣布6月7日辭職【短片】
泰國英文《民族報》年虧損逾700萬　7月停刊轉戰網上平台
泰國英文《民族報》年虧損逾700萬　7月停刊轉戰網上平台
facebook解構動態帖文排序原理　首季移除22億假帳號
facebook解構動態帖文排序原理　首季移除22億假帳號
Banksy於威尼斯發布新作　關注郵輪駛入潟湖污染環境【短片】
Banksy於威尼斯發布新作　關注郵輪駛入潟湖污染環境【短片】
美國傳最快6月准波音737 MAX復飛
美國傳最快6月准波音737 MAX復飛
美眾院議長：現不會啟動彈劾特朗普
美眾院議長：現不會啟動彈劾特朗普
【英國脫歐】文翠珊料6月10日下台
【英國脫歐】文翠珊料6月10日下台
特朗普︰美國毋須中東增兵對抗伊朗
特朗普︰美國毋須中東增兵對抗伊朗
【阿桑奇案】美國司法部加控阿桑奇17罪
【阿桑奇案】美國司法部加控阿桑奇17罪
英女王訪英航總部祝賀成立100周年　尋回首次長途航班登機證【短片．多圖】
英女王訪英航總部祝賀成立100周年　尋回首次長途航班登機證【短片．多圖】
星洲社運人士被判藐視法庭　李顯龍胞弟贊助上訴費
星洲社運人士被判藐視法庭　李顯龍胞弟贊助上訴費
印度大選點票繼續　莫迪宣布勝選　人民黨國會議席已逾半
印度大選點票繼續　莫迪宣布勝選　人民黨國會議席已逾半
德國研究：溫暖環境下女性表現優勝　男性低溫較佳
德國研究：溫暖環境下女性表現優勝　男性低溫較佳
假iPhone換逾千真iPhone　兩中國留美學生一認罪
假iPhone換逾千真iPhone　兩中國留美學生一認罪
韓國前總統盧武鉉逝世十周年　多名政要出席紀念活動
韓國前總統盧武鉉逝世十周年　多名政要出席紀念活動
印度大選點票　莫迪暫領先
印度大選點票　莫迪暫領先
印尼總統連任觸發騷亂　軍方進入雅加達　警拘300人
印尼總統連任觸發騷亂　軍方進入雅加達　警拘300人
【英國脫歐】文翠珊周五晤「1922委員會」主席　泰晤士報：料會面後宣布辭職
【英國脫歐】文翠珊周五晤「1922委員會」主席　泰晤士報：料會面後宣布辭職
非洲博茨瓦納撤獵象禁令　保育人士質疑具政治目的
非洲博茨瓦納撤獵象禁令　保育人士質疑具政治目的
中斷與民主黨會議離場　特朗普反駁「通俄門」隱瞞事實指控
中斷與民主黨會議離場　特朗普反駁「通俄門」隱瞞事實指控
【英國脫歐】英國下議院領袖請辭　稱不再信任能脫歐
【英國脫歐】英國下議院領袖請辭　稱不再信任能脫歐
新加坡首推「吸煙小屋」　僅獲少數煙民支持
新加坡首推「吸煙小屋」　僅獲少數煙民支持
【英國脫歐】保守黨傳醞釀逼文翠珊提早下台
【英國脫歐】保守黨傳醞釀逼文翠珊提早下台
數碼助理語音多用女聲　教科文組織憂加劇性別偏見
數碼助理語音多用女聲　教科文組織憂加劇性別偏見
日本高中生失錢包獲陌生人借機票錢　登報尋獲恩人還錢
日本高中生失錢包獲陌生人借機票錢　登報尋獲恩人還錢
不滿拜登抨擊金正恩　朝中社：人類最起碼的品格都不具備
不滿拜登抨擊金正恩　朝中社：人類最起碼的品格都不具備
美軍稱阿拉斯加外海攔截俄轟炸機　俄國防部：是「伴飛」
美軍稱阿拉斯加外海攔截俄轟炸機　俄國防部：是「伴飛」
鳥取沙丘塗鴉不絕　日本政府設中英韓文告示牌警告遊客
鳥取沙丘塗鴉不絕　日本政府設中英韓文告示牌警告遊客
加拿大外長：多次尋求與王毅會面不果
加拿大外長：多次尋求與王毅會面不果
朝鮮促美國歸還被扣貨輪　警告考慮後果
朝鮮促美國歸還被扣貨輪　警告考慮後果
印尼總統連任觸發抗議　警驅散示威者釀6死200多傷
印尼總統連任觸發抗議　警驅散示威者釀6死200多傷
【英國脫歐】文翠珊公布新脫歐方案　稱若通過可表決是否二次脫歐公投
【英國脫歐】文翠珊公布新脫歐方案　稱若通過可表決是否二次脫歐公投