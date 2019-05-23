通緝海報fb有1.5萬like會自首？　美警與通緝犯協議惹爭議 (18:31)

涉案29歲男子西姆斯（Jose Simms），涉嫌干犯破壞社會安寧和危害兒童等罪名，但未有到庭應訊，當局至今已合共對他發出7張通緝令，相信他目前藏身紐約。康涅狄格州的托靈頓（Torrington）警官約翰遜周三在fb貼文稱，本周較早時西姆斯聯絡他們，稱只要警方在fb通緝他的帖文有2萬個讚好，他就會自首；經談判後，雙方都接受再降至1.5萬個讚好。

惟警方這種做法惹來批評，約翰杰伊刑事司法學院的警察道德及程序專家哈伯費爾德（Maki Haberfeld）指出，西姆斯是在利用社交網站操控傳媒和警方：「事件變成笑話，人們會開始把犯法行為視為遊戲」。她認為警方的決定有違道德，西姆斯亦正得償所願受到外界關注。

有美國傳媒在fb聯絡西姆斯，他聲稱是認真與警方交易，表示要為努力追捕他的警方「提供少許誘因」，又稱厭倦逃避追捕，強調自己是「有口齒」的人。有關帖文至昨日已有約2萬人讚好，然而約翰遜昨日（22日）表示，西姆斯尚未兌現承諾投案。

（衛報）

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