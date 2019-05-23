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假iPhone換逾千真iPhone　兩中國留美學生一認罪 (16:52)

美國俄勒岡州兩名中國學生涉嫌以假iPhone欺詐蘋果逾90萬美元（逾700萬港元），兩人上月被控電匯欺詐罪和販運假冒商品罪等罪，其中一人昨日（22日）認罪。

被告蔣全（音譯，Jiang Quan），現年30歲，原本是俄勒岡州奧爾巴尼一所社區大學的工程系學生，被指拿着假iPhone向蘋果職員報稱無法開啟電話，藉蘋果的保養政策取得真iPhone，並運回中國圖利。

國土安全部調查特別幹員Thomas Duffy在法庭文件引述蘋果品牌保護代表Adrian Punderson稱，提交無法開啓的iPhone是詐取蘋果保養的關鍵，因爲蘋果技術員無法立即檢查或修理，會依照保養政策啟動換機程序。

波特蘭聯邦檢察官辦公室表示，蔣全從香港進口假iPhone之後，用不同的假名到蘋果行騙，之後再拿新機到中國販售。蔣全的同伙把所得款項交給蔣全住在中國的母親，由她存入蔣全戶口。

蔣全靠這種以假換真的手法，兩年內得到近1500部真iPhone，每部轉售價約600美元。

在認罪協商下，美國檢察官辦公室建議判處蔣全3年監禁，歸還至少20萬美元予蘋果。

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