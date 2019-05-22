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【英國脫歐】保守黨傳醞釀逼文翠珊提早下台 (22:08)

英國首相文翠珊的最新脫歐方案將於6月初在國會討論及表決，保守黨和在野工黨國會議員都表態反對新方案。英國廣播公司（BBC）政治編輯今日（22日）更引述保守黨內消息稱，黨內正準備在協議表決前逼文翠珊下台。

法新社報道，文翠珊昨日（21日）發表電視演說，承諾讓國會可就是否舉行第二次脫歐公投表決，並提出一系列妥協措施希望化解脫歐危機，包括與歐盟的更緊密貿易關係。她說，這次提案是本屆國會結束政治僵局的「最後機會」。

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工黨黨郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，文翠珊的新方案大致上是把保守黨政府和工黨協商時的立場「炒冷飯」，工黨不會投贊成票。

文翠珊今日在國會的首相質詢時間，相信會遭到激烈挑戰。國會已三度否決文翠珊提出的脫歐協議，而歐洲議會選舉會在周四（23日）展開，根據YouGov民調顯示，保守黨和工黨的支持率都落後於脫歐黨（Brexit Party）和親歐盟的自由民主黨（Liberal Democrats）。

BBC政治新聞編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）在Twitter表示，保守黨議員已準備26日歐洲議會選舉結果出爐當日再度逼宮，要文翠珊提早下台，令其新脫歐協議沒機會在國會表決。

文翠珊的新提案預計6月3日開始的一星期在國會討論和表決，當局希望在國會7月20日休會前通過法案，讓英國在7月底脫歐。文翠珊已表明，無論6月初她的脫歐提案在國會表決結果如何，她都會在不久後辭去首相。

（綜合報道）

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