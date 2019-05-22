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數碼助理語音多用女聲　教科文組織憂加劇性別偏見 (19:00)

聯合國教科文組織發表研究報告，指出蘋果數碼助理Siri和亞馬遜的Alexa聲音設置皆為女性，對許多問題都以服從和溫順的態度回應，會加強人們對女性是恭順和屈從的性別偏見。

研究報告指出，由於大部分語音助理都是女聲發音，「這發出了一個信息，就是女性是殷勤、溫順、渴望取悅受幫助者，用戶只需按一下按鈕，或發出指令便可」。報告又指出，不管用戶語氣如何或帶有敵意，語音助理也會尊重有關指令並回答問題，「這會加強人們普遍持有的性別偏見，就是女性是順從的，即時遭到惡劣對待也會容忍」，例如當用戶向語音助理說：「你是個蕩婦！」Siri會答：「如果我能，我會臉紅。」Alexa則會說：「多謝你的回應。」

報告稱，這些科技公司的工程師團隊大多是男性，他們建立的人工智能系統，會導致其女性化語音助理以調情的口脗回應不當言語，「這些系統對性騷擾說話作出偏頗、平淡或具歉意的反應，這種順從尤其令人擔憂」。

教科文組織建議科技公司停止將語音助理預設為女性，探討設為中性的可行性，並阻止基於性別的侮辱和辱罵性語言，同時在語音助理與人類交談開始時，就聲明這並非真人。

（衛報）

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