鳥取沙丘塗鴉不絕　日本政府設中英韓文告示牌警告遊客 (16:36)

日本鳥取縣的「鳥取沙丘」是當地著名旅遊景點，惟不少遊客為證明曾「到此一遊」，都在沙丘上違法畫出大型文字或圖案，破壞其自然地貌及生態，情況近年更有惡化趨勢。鑑於近年不清楚法例的外國遊客違規人數增加，故日本當局將會在沙丘增加英文、中文及韓文的告示牌，警告遊客切勿違規。
鳥取沙丘為當地原始的海岸沙丘，經歷數千年的河水與海水推動沙粒而形成，橫跨16公里，最高處達50米，為山陰海岸地質公園的主要景點之一，每年吸引大批遊客慕名而來。為保護其天然地貌，縣政府2009年起實施新法，禁止遊人在沙丘上畫出面積超過10平方米的塗鴉，違例者可被罰款5萬日圓（約3563港元），當局在旅遊旺季期間亦會加強巡邏。
雖然立法後個案一度有減少迹象，惟去年再次上升，達228宗，令過去10年當局錄得的塗鴉個案超過3300宗。今年1月，有一對外國情侶在沙丘東部、被稱為「馬背」的沙丘列上，用英文寫下長25米的「納塔利生日快樂」字句，須靠當地職員及義工擦走。
鳥取縣政府指出，由於缺乏操流利外語的職員，難以清楚向遊客解釋規例，因此將會於沙丘的5個入口，增設中文、英文和韓文的告示牌。
日本去年的外國遊客人數首次超越3000萬，政府估計在2020年東京奧運期間，遊客會再增加1000萬。為應付外國遊客，日本各地景點開始採取措施，例如京都的錦市場豎立多語告示牌，提醒遊客不要邊走路邊進食。
（衛報／每日新聞）
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