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印尼總統連任觸發抗議　警驅散示威者釀6死200多傷 (14:47)

印尼公布總統佐科成功連任後，首都雅加達有群眾周二（21日）上街抗議，示威演變成衝突。示威者與軍警對峙，其間有警察宿舍及汽車遭縱火，軍警發射催淚氣體嘗試驅散。雅加達市中心周三（22日）仍有數百名示威者與警方對峙。據報衝突已造成6名平民死亡，200多人受傷。警方稱正調查事件。

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據美國有線新聞網印尼頻道(CNN Indonesia)等當地媒體報道，當局在周三凌晨約零時30分開始在雅加達市中心Tanah Abang、Kebon Sirih等區域展開驅散行動。

在Tanah Abang，示威群眾與警方對峙期間，警方發射催淚彈及動用水炮車。軍警及警車逼近群眾，示威群眾拒絕離開，不時向警方投擲爆竹、石頭等雜物，並推倒欄杆，現場槍聲不斷，煙霧彌漫。有警察宿舍及現場多輛汽車遭縱火。

雅加達警方稱，群眾周二傍晚開始抗議行動時過程和平，「但之後有群眾蓄意挑釁」。警方否認有報道指一名示威者中流彈身亡。

路透社報道，雅加達省長Anies Baswedan在醫院表示，截至周三早上9時，已有6人喪生，200多人受傷，傷者分送五間醫院救治。

雅加達市中心街頭動盪，多座辦公大樓及外國大使館周三關閉。附近一帶的火車站的亦關門。

（路透社/法新社/中央社）

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