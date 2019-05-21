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砌25年火車場景一夕被毁　模型會七旬成員：已沒時間重建【多圖】 (22:12)

英國一批模型愛好者花長達25年砌成的火車場景模型，上周六（18日）遭4名少年大肆破壞。受害模型俱樂部的會員多已年逾七旬，當中有人看見自己的心血結晶被毁，只能慨嘆：「我們的生命裏已沒有剩餘那麼多時間（重建模型）了。」

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事發在英國林肯郡史丹佛（Stamford）維蘭學院（Welland Academy），學院邀請有43名成員的模型俱樂部「Market Deeping Model Railway Club」，在周日（19日）展出火車場景作品。惟作品上周六遭破壞，涉案4名分別15及16歲的少年被捕後已獲准保釋。

被毁作品中有一個名為「Helmthwaite and Chapel Lane」的場景，蘊含多名製作者長達25年的心血。70歲模型俱樂部會長戴維斯（Peter Davies）表示，該作品的製作者得悉作品被毁後「非常焦慮」（distraught）；他自己的作品也花了10年才砌成，「我們的生命裏已沒有剩餘那麼多時間（重建模型）了」。

模型俱樂部榮譽會員、專業鐵路模型師懷特（Tony Wright）指出，製作鐵路模型是「正在衰老的興趣」（ageing hobby），「那是一種在你退休後、兒女長大離家後，讓你重新感受兒時熱誠的愛好」，對年逾70歲的俱樂部會員來說，着眼點並非被毁火車場景的價值，而是製作場景所需時間之長，使已年老的他們或無法再重建場景。

著名搖滾樂歌手、現年74歲洛．史超域（Sir Rod Stewart）的一組製作長達23年的模型亦被破壞，他事後捐出1萬英鎊協助重建模型場景。連同其捐款，模型俱樂部至今已接到逾8.4萬英鎊（約84萬港元）捐款，重建模型場景後的餘款將用作支援其他模型俱樂部及相關青少年活動。

（BBC/每日郵報）

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