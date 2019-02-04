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美國「虛擬綁架」騙案趨升　FBI承認難破案 (19:30)

騙徒手法層出不窮，美國近年結合科技行騙的「虛擬綁架」個案更有增加趨勢。騙徒先在社交網站蒐集目標人物資料，然後再利用針對來電顯示的電腦軟件致電目標人物家人，讓接聽來電者相信親友的確被綁架。由於相關技術不難用，犯案門檻低，部分騙徒更跨國犯案，有聯邦調查局（FBI）人員承認難以破案，另有科技專家稱騙徒利用心理弱點，即使聰明的人都會中招。

61歲男子貝克（Joseph Baker，化名）和妻子在4月收到「綁匪」來電勒索，並威脅不要報警，否則會傷害他們的兒子。由於電話上號碼顯示對方是用兒子的電話來電，又能說出兒子的部分個人資料，兩人不虞有詐，按「綁匪」指示購買兩張銀行預付扣帳卡並告知卡號碼，還按指示把買卡的證據銷毀。貝克付款後通知警方，但當警方趕到他兒子杰克（化名）家中時，卻發現杰克安然在家。

在虛擬綁架案中，騙徒會利用網絡通話（VoIP）技術如Skype，或是其他程式輸入任何電話號碼，包括完全虛構的號碼、電話簿上的真實號碼，甚至是美國白宮的電話號碼，以假扮成他人致電受害人，並利用網上蒐集到的個人資料偽造綁架情節，亦有犯人以不屬任何人的沒登記預付電話卡致電勒索。

FBI國際暴力罪行部門主管霍頓（Matthew Horton）表示，近年虛擬綁架事件有上升趨勢，因為有利可圖而執法部門不易察覺，「這是一種快速賺錢方式，比起實際綁架一個人更容易」。

霍頓稱，大部分虛擬綁架案並無特定目標，很多案件都是隨機撥號，而且因為騙徒可能遠在他方而難以偵破。2017年FBI的洛杉磯分局發現大部分虛擬綁架來電是來自墨西哥，而且不少是在監獄致電。犯人最初目標是在洛杉磯和休斯敦地區說西班牙語的人，現在已擴展到其他城市和說英語的人。

科技諮詢公司Day One Insights創辦人沃德華（Tarun Wadhwa）認為，這類虛擬綁架是其中一個最持久且最有威脅的網絡安全問題：「因為這不是科技問題，而是人們的心理問題。他們（騙徒）利用我們都很忙碌、而且不會懷疑所看到信息真確性的弱點。這些方法看似簡單，但我看到非常聰明的人都會墮入騙局。」

為應對詐騙電話，美國通訊業界正研究名為Stir/Shaken的工具，以分辨偽冒他人的電話，其中AT&T和Verizon已完成測試；目前網上亦有程式提供類似功能。霍頓建議若有人報稱綁架，應保持冷靜並與對方保持通話，同時聯絡聲稱被綁架的親友，確認他們是否安全。貝克一家經歷過虛擬綁架事件後定下了暗號，再遇上同類事件時能藉此確認人身安全，亦會逐步移除留在網上的個人資料足迹。

（美國有線新聞網絡）

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