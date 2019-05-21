【非洲豬瘟】韓國禁攜疫區豬肉入境　首次違規罰3.3萬港元 (16:05)

全球各地爆發非洲豬瘟疫情，韓國為防範非洲豬瘟傳入，自6月1日起實施新檢疫措施，若發現旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區的豬肉入境，首次違規者將罰款500萬韓圜（約3.3萬港元）。
台灣外交部領事事務局副局長蔡幼文今日（21日）在例行新聞發布會表示，為防堵非洲豬瘟，日本、韓國等近日已採取防疫措施；其中，韓國6月1日起實施新檢疫措施。外交部提醒民眾赴韓旅遊時注意。
韓國政府早前宣布自6月1日起，赴韓旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第一次1違規者處以500萬韓圜（約3.3萬港元），第二次違規者處以750萬韓圜（約4.9萬港元），第三次違規者處以1000萬韓圜（約6.6萬港元）。
另外，日本政府為防範非洲豬瘟，也對旅客攜帶肉品入境實施罰款。日本台灣交流協會日前表示，自4月22日起，若攜帶肉品等禽畜產品入境日本，最高可罰款100萬日圓（約7萬港元）或3年徒刑。
（中央社/韓聯社）
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