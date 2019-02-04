【非洲豬瘟】美官員料2億豬死於非洲豬瘟　豬肉期貨業界料肉價升逾15% (18:32)

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有美國官員估計，中國最終因感染非洲豬瘟致死及為防疫而撲殺的豬可能多達2億頭，等同全球肉類市場供應的5%。美國農業部（USDA）估計，中國今年進口的豬肉可能較2018年增加33%。數據顯示，豬肉期貨今年起已上升52%，批發肉類價格亦隨之上升，其中豬殼價格今年已上升了29%，而用於製作香腸等產品的碎肉價格亦接近倍增。期貨業界分析，今次疫情對市場的全面影響料在數月後才會反映在商品價格上，相信肉價可能最終加逾15%。

美國最大肉類加工批發商Tyson Food Inc.總裁懷特（Noel White）上周三（15日）於紐約一個業界會議上稱，正研究讓香腸等部分產品加價，以應付肉價升幅。

麥當勞財務總監（CFO）奧桑（Kevin Ozan）上月底亦表示，預期食品商品成本今年將上漲多達3%，主要與豬肉和牛肉價格上升有關。Burger King母公司Carrols Restaurant Group稱，受牛肉價格上漲影響，正考慮加價1%。

（華爾街日報）

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