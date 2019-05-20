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美非裔首富代畢業生還3億學債　籲抓緊美國夢延續善舉【短片】 (18:23)

美國非洲裔首富史密斯周日（19日）在亞特蘭大的傳統黑人大學莫豪斯學院畢業禮演說上，突宣布為該校所有應屆畢業生償還學生貸款，金額估計達4000萬美元（約3.12億港元），令在場學生大感意外和興奮。史密斯呼籲他們抓緊美國夢，將善舉延續，幫助更多美國黑人。

莫豪斯學院（Morehouse College）396名學生周日出席畢業禮，身家達50億美元（約390億港元）的史密斯（Robert Smith）也獲頒榮譽博士學位。他在演說尾段（片中33:35）說：「我將為你們的車子加點油。這是我的班級，2019年。我的家族將為你們償還學生貸款。」

當學生聽到這份突如其來的大禮，隨即站起來尖叫和鼓掌，部分人喜極而泣。莫豪斯學院全日制學費每年25,368美元（約19.7萬港元），連同食宿等開支，總費用逾4.8萬美元（約37.4萬港元），校內逾九成學生需財務援助。

現時全美學生貨款總額超過1.5萬億美元（11.7萬億港元），每名大學生畢業時的平均債務約3萬美元（23.4萬港元），是1990年代的3倍。

史密斯於2000年創立私募公司Vista Equity Partners，2015年獲《福布斯》評為最富有非裔美國人。

（綜合報道）

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