【21:33】位於埃及首都開羅的大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)近吉薩金字塔群發生爆炸,炸中一輛駛經的旅遊巴。事發在當地周日(19日),路透社引述兩名保安官員消息稱,爆炸可能針對遊客,而傷者亦主要是外國遊客。

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ

— EHA News (@eha_news) May 19, 2019