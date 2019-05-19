紐約時報：特朗普或特赦戰爭罪成遭起訴美軍 (18:44)

其中一名官員透露，彙整特赦文件通常要好幾個月，但司法部要求在陣亡將士紀念日之前的周末完成。可能被特赦的包括海豹部隊特別行動負責人加拉格爾（Edward Gallagher）。他被控派駐伊拉克時槍殺手無寸鐵的平民並用刀殺害敵軍俘虜，原定未來數周受審。39歲的加拉格爾從軍19年，曾獲頒銀星勳章。他因被指向平民亂開槍，以及用刀殺死一名「伊斯蘭國」（ISIS）少年戰士後，站在美國國旗前跟屍首合照，2018年被捕。

報道指出，其他可能被特赦者包括2007年殺死數十名手無寸鐵的伊拉克人罪成的前黑水保安人員、2010年被控殺死手無寸鐵的阿富汗人的「綠扁帽」少校戈爾斯坦（Mathew Golsteyn）。一名因向塔利班戰士屍體撤尿被控的海軍陸戰隊成員，亦可能被特赦。

（紐約時報）

其他報道：內地女子棄嬰謊稱死狗 垃圾分類督導員揭發報警

其他報道：歐洲歌唱大賽荷蘭選手奪冠 麥當娜伴舞者以巴旗幟舞衣惹爭議

其他報道：紐約時報廣場戶外電子廣告牌起火 80消防員到場撲熄【短片】