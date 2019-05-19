歐洲歌唱大賽荷蘭選手奪冠　麥當娜伴舞者以巴旗幟舞衣惹爭議 (18:11)

麥當娜早前因應邀赴以色列特拉維夫任決賽嘉賓，遭呼籲杯葛賽事的親巴勒斯坦組織批評。不過曾堅稱「不會讓政治妨礙音樂」的麥當娜在決賽當日的表演中，加插了政治信息。在她獻唱第二曲歌曲Future時，台上其中兩名舞者所穿的舞衣背上各縫上以色列及巴勒斯坦旗幟，他們更手牽着手起舞。

賽會及後發表聲明，稱有關橋段並未在事前綵排中出現，亦未獲主辦單位批准，「麥當娜一早已獲知會，歐洲歌唱大賽並非政治活動」。

另外，曾稱以色列「顯然實施種族隔離」、要藉賽事抗議以國政策的冰島樂隊Hatari，亦因在賽事中則展示親巴勒斯坦橫額，被賽會指摘違反不得宣揚任何政治信息的規定，將研究如何處置。

今次最終由25歲的荷蘭歌手勞倫斯（Duncan Laurence）以情歌Arcade奪冠，他於2016年公開雙性戀者身分後人氣高踞不下，常藉以呼籲大眾包容理解。意大利及俄羅斯歌手則分奪亞軍及季軍。

（國土報/衛報）

其他報道：【華為風波】任正非：不能從美國買晶片華為一樣過得好 不排除撤出美國市場

其他報道：【華為風波】聯想否認取消華為訂單：多事之秋共渡難關

其他報道：阿諾舒華辛力加出席南非活動 遭示威者從後飛踢【短片】