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歐洲歌唱大賽荷蘭選手奪冠　麥當娜伴舞者以巴旗幟舞衣惹爭議 (18:11)

第64屆歐洲歌唱大賽總決賽於上周六（18日）舉行，再成為以巴問題表態舞台。擔任表演嘉賓的著名歌星麥當娜的伴舞者穿上有以巴旗幟的舞衣，展示和平共存的信息。

麥當娜早前因應邀赴以色列特拉維夫任決賽嘉賓，遭呼籲杯葛賽事的親巴勒斯坦組織批評。不過曾堅稱「不會讓政治妨礙音樂」的麥當娜在決賽當日的表演中，加插了政治信息。在她獻唱第二曲歌曲Future時，台上其中兩名舞者所穿的舞衣背上各縫上以色列及巴勒斯坦旗幟，他們更手牽着手起舞。

賽會及後發表聲明，稱有關橋段並未在事前綵排中出現，亦未獲主辦單位批准，「麥當娜一早已獲知會，歐洲歌唱大賽並非政治活動」。

另外，曾稱以色列「顯然實施種族隔離」、要藉賽事抗議以國政策的冰島樂隊Hatari，亦因在賽事中則展示親巴勒斯坦橫額，被賽會指摘違反不得宣揚任何政治信息的規定，將研究如何處置。

今次最終由25歲的荷蘭歌手勞倫斯（Duncan Laurence）以情歌Arcade奪冠，他於2016年公開雙性戀者身分後人氣高踞不下，常藉以呼籲大眾包容理解。意大利及俄羅斯歌手則分奪亞軍及季軍。

（國土報/衛報）

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