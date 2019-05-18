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研究：果汁天然糖分似汽水添加糖　多飲全天然果汁早死風險更高 (17:49)

美國有研究指出，果汁當中的天然糖分與添加到汽水或含糖飲品中的糖分類似，飲用太多百分百天然果汁導致早死的風險甚至比含糖飲料更高，故此飲用時應該節制。

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這項由亞特蘭大埃默里大學（Emory University）兒科學系助理教授韋爾什（Jean A. Welsh）共同領導的研究，名為「中風的地理及種族差異因素」（REGARDS），分析約1.3萬名45歲或以上的黑人及白人數據，他們近六成是男性，約七成超重或癡肥。

經過6年觀察後發現，他們從含糖飲品中攝取的糖分佔每日攝取量10%或以上，相較每日從含糖飲品攝取少於5%糖分的人，前者因患冠心病而早死風險會日高44%，因任何原因而導致早死的風險則增加14%。研究指出，每日額外飲12安士（355毫升，比現時罐裝汽水稍多）果汁，會增加早死風險24%；額外飲相同分量含糖飲品則只會增加11%早死風險。研究報告周五（17日）刊登在美國醫學會旗下的《JAMA Network Open》。

過去不少研究都指出，含糖飲品只有小量營養但卡路里較高，美國有7個城市都立法對添加糖飲品徵稅，以鼓勵民眾少飲。根據美國兒科學會和膳食指南，1至6歲兒童每日應最多飲用6安士（約177毫升）果汁，7歲或以上為8安士（約237毫升）。

（CNN）

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