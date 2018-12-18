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也門女子受限入境禁令　恐難赴美見兩歲病兒最後一面 (21:06)

也門一名母親希望赴美國看望命懸一線的兩歲兒子，但受制於美國總統特朗普政府的入境禁令，恐怕最終見不到愛兒最後一面。

21歲的斯維萊赫（Shaima Swileh）礙於華府旅遊禁令，10月未能與22歲美籍也門人丈夫哈桑（Ali Hassan）一起，攜同生於也門、患有腦部退化疾病的美籍兒子阿卜杜拉（Abdullah）赴三藩市醫治。如今孩子病情危急，院方表示維生機不能支撐太久，但斯維萊赫只能滯留開羅乾着急。哈桑周一（17日）哭着對記者說﹕「我兒阿卜杜拉需要媽媽。內子每天跟我說希望擁吻兒子。他快要死了。他的媽媽卻不能撫摸他、見他，甚至在他離世前給他一吻。」

美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）協助斯維萊赫向國務院申請「特快人道簽證」，但需時起碼10天，恐怕趕不及，現申請豁免。豁免申請須達「符合美國利益」、「不構成國家或公共安全威脅」、「拒批入境將使申請人艱苦」這3項條件。國務院拒評個別簽發簽證個案。

美國最高法院6月裁決維持特朗普政府禁令，不准也門、伊朗、利比亞、索馬里、乍得、敘利亞、朝鮮的國民旅遊入境。禁令被批歧視和存在仇恨。

（洛杉磯時報）

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