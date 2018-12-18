【短片】面帶微笑工作32年　澳洲麥當勞唐氏症員工榮休 (17:56)

奧格雷迪所工作的麥當勞位於悉尼西部郊區城鎮Northmead，主要負責清潔餐桌和招呼顧客。據報，他1986年入職時，唐氏綜合症患者就業機會可謂微乎其微，當時全澳洲僅僅有約100個唐氏綜合症患者有穩定工作，奧格雷迪便是其中之一。

32年過去，奧格雷迪和藹可親的待客之道，讓他成為Northmead鎮的名人。他父親表示，如今的奧格雷迪受人愛戴，街上行走時甚至有人會主動握手，形容情況難以置信。而他的主管甚至稱，有老客戶會在每星期特定時間專程來店光顧，以探望奧格雷迪。

大部分人的體內細胞是有23對染色體的，唐氏綜合症是由於在第21號染色體多一條所致。新生兒中，大約700人之中有一名會有唐氏綜合症。大部分的唐氏綜合症是偶然發生，極少是由父母遺傳所致。服用藥物、X光照射或其他環境因素，並不會導致唐氏綜合症。唐氏綜合症的兒童有智力發育障礙和獨特的外觀，亦可能會有結構異常，如先天性心臟病。如果給予特殊的照顧和教育，部分是能夠入讀普通學校和過着半獨立生活。

奧格雷迪工作片段

（News.com.au/東森新聞）

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